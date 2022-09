Venezia79, Ad “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras il Leone d’Oro. Guadagnino Leone d’Argento (Di sabato 10 settembre 2022) Venezia79 si chiude con l’assegnazione del Leone d’Oro al film documentario statunitense All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Leone d’Argento per la migliore regia al nostro Luca Guadagnino per Bones & All. Il premio Mastroianni va a Taylor Russell, mentre la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile e maschile va rispettivamente a Cate Blanchett e Colin Farell. Premio speciale della giuria a Panahi. Nella sezione Orizzonti doppio riconoscimento per Vera, in cui spicca quello come miglior attrice alla stessa Vera Gemma. Trionfa All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras, vincitrice ... Leggi su velvetmag (Di sabato 10 settembre 2022)si chiude con l’assegnazione delal film documentario statunitense All theand thediper la migliore regia al nostro Lucaper Bones & All. Il premio Mastroianni va a Taylor Russell, mentre la Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile e maschile va rispettivamente a Cate Blanchett e Colin Farell. Premio speciale della giuria a Panahi. Nella sezione Orizzonti doppio riconoscimento per Vera, in cui spicca quello come miglior attrice alla stessa Vera Gemma. Trionfa All theand thedi, vincitrice ...

