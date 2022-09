Venezia, Leone d’Oro al documentario “All the Beauty and the Bloodshed”. Guadagnino vince il premio per la miglior regia (Di sabato 10 settembre 2022) Il Leone d’Oro di Venezia ’79 va al documentario All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras: la storia vera della fotografa Nan Goldin e del suo attivismo contro il facile commercio dell’ossicodone ha convinto la giuria della Mostra cinematografica. Per l’Italia Luca Guadagnino conquista il Leone d’Argento per la migliore regia con Bones and all. Il racconto di un amore tra cannibali interpretato dai due attori protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell. E proprio l’attrice emergente scelta da Guadagnino si è aggiudicata il premio Marcello Mastroianni. «Ringrazio la giuria per aver dimostrato che esiste ancora spazio per i mostri», ha detto Guadagnino dopo ... Leggi su open.online (Di sabato 10 settembre 2022) Ildi’79 va alAll theand thedi Laura Poitras: la storia vera della fotografa Nan Goldin e del suo attivismo contro il facile commercio dell’ossicodone ha convinto la giuria della Mostra cinematografica. Per l’Italia Lucaconquista ild’Argento per lacon Bones and all. Il racconto di un amore tra cannibali interpretato dai due attori protagonisti Timothée Chalamet e Taylor Russell. E proprio l’attrice emergente scelta dasi è aggiudicata ilMarcello Mastroianni. «Ringrazio la giuria per aver dimostrato che esiste ancora spazio per i mostri», ha dettodopo ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - ADeLaurentiis : Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il LEONE D'ARGENTO, Premio per la migliore regia, è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones… - glooit : Venezia 79 – Leone d’oro a All the Beauty and the Bloodshed, tutti i vincitori leggi su Gloo… - LuigiMascheroni : In 8 anni di mostra del cinema di Venezia mi è capitato di uscire prima della fine del film in un solo caso. “All T… -