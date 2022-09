Venezia: All the Beauty and the Bloodshed Leone d’oro (Di sabato 10 settembre 2022) ALL THE Beauty AND THE Bloodshed, della regista Premio Oscar Laura Poitras, vince a Venezia 79 il Leone d’oro. Di cosa parla “All the Beauty and the Bloodshed”? La vittoria del film di Laura Poitras è la vera sorpresa di Venezia 79. Il film documentario statunitense racconta la storia della fotografa americana Nan Goldin e la sua battaglia contro la famiglia Sackler, nota benefattrice dei più grandi musei del mondo, ma anche proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, responsabile di migliaia di morti per overdose di Ossicodone falsamente prescritto come farmaco che non creava dipendenza. Andrea Romeo “Laura Poitras, di cui abbiamo avuto il privilegio di distribuire Citizenfour (che le è valso sia un Oscar che un Pulitzer) ci ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 10 settembre 2022) ALL THEAND THE, della regista Premio Oscar Laura Poitras, vince a79 il. Di cosa parla “All theand the”? La vittoria del film di Laura Poitras è la vera sorpresa di79. Il film documentario statunitense racconta la storia della fotografa americana Nan Goldin e la sua battaglia contro la famiglia Sackler, nota benefattrice dei più grandi musei del mondo, ma anche proprietaria della società farmaceutica Purdue Pharma, responsabile di migliaia di morti per overdose di Ossicodone falsamente prescritto come farmaco che non creava dipendenza. Andrea Romeo “Laura Poitras, di cui abbiamo avuto il privilegio di distribuire Citizenfour (che le è valso sia un Oscar che un Pulitzer) ci ...

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il LEONE D'ARGENTO, Premio per la migliore regia, è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones… - Corriere : A Luca Guadagnino il premio per la Miglior regia. Leone d’oro all’americana Laura Poitras - RaiNews : Il film, unico documentario del concorso, racconta della fotografa statunitense Nan Goldin e documenta la sua lotta… - beltrami_fulvio : “All the Beauty and the Bloodshed” (“tutta la bellezza e lo spargimento di sangue”) Laura Poitras @la_Biennale… - sono_francesca : RT @LuigiMascheroni: In 8 anni di mostra del cinema di Venezia mi è capitato di uscire prima della fine del film in un solo caso. “All The… -