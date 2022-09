Venezia 79, The Whale di Darren Aronofsky vince il Leoncino d’Oro (Di sabato 10 settembre 2022) : Segnalazione Cinema For UNICEF al film Athena di Romain Gavras Si è tenuta venerdì 9 settembre alle ore 17.00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior la cerimonia di premiazione del Leoncino d’Oro istituito da AGISCUOLA e promosso da A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, alla presenza di Roberto Cicutto (Presidente La Biennale), Alberto Barbera (Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), Andrea Del Mercato (Direttore Generale La Biennale), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici). Hanno fatto gli onori di casa: Piera Detassis (Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello), Mario Lorini (Vicepresidente AGIS e Presidente ANEC), Carmela Pace, Presidente Unicef Italia), Simone Gialdini (Direttore Generale Anec). Giunto alla 34° ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 10 settembre 2022) : Segnalazione Cinema For UNICEF al film Athena di Romain Gavras Si è tenuta venerdì 9 settembre alle ore 17.00 presso la Sala degli Stucchi dell’Hotel Excelsior la cerimonia di premiazione delistituito da AGISCUOLA e promosso da A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano, alla presenza di Roberto Cicutto (Presidente La Biennale), Alberto Barbera (Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica), Andrea Del Mercato (Direttore Generale La Biennale), Luigi Lonigro (Presidente Unione Editori e Distributori Cinematografici). Hanno fatto gli onori di casa: Piera Detassis (Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello), Mario Lorini (Vicepresidente AGIS e Presidente ANEC), Carmela Pace, Presidente Unicef Italia), Simone Gialdini (Direttore Generale Anec). Giunto alla 34° ...

VanityFairIt : Doppio red carpet in settima giornata alla Mostra del cinema. La più attesa, Tilda Swinton, protagonista di The Ete… - WeCinema : ? #TildaSwinton ritorna protagonista a Venezia con 'The eternal daughter' di Joanna Hogg. E lo fa 'sdoppiandosi' co… - WeCinema : Gran ritorno a Venezia per #MartinMcDonagh che gareggia con 'The Banshees of Inisherin', un film strano e ironico a… - infoitcultura : Mostra del Cinema di Venezia, oggi cerimonia di premiazione e “The Hanging Sun”. DIRETTA - AntonioFalcone1 : Venezia 79: Premio CinemaSarà Cineteca Milano 2022 a “The Whale” di Darren Aronofsky -