Venezia 79, Leone d’Oro ad “All the Beauty and the Bloodshed” di Laura Poitras, a Guadagnino il premio per la regia (Di sabato 10 settembre 2022) “Ho conosciuto tante persone coraggiose nella mia vita, ma mai nessuno come Nan Goldin“: così afferma Laura Poitras nel ricevere il Leone d’Oro di Venezia 79 per All the Beauty and the Bloodshed. Un responso pare all’unanimità da parte della giuria presieduta da Julianne Moore, che premia il documentario dedicato alla figura singolare di fotografa e attivista di Nan Goldin, con un’opera bifronte cadenzata da un lato dalla sua esperienza d’artista con gli scatti che, a partire dagli anni Settanta, hanno raccontato il lato più in ombra e marginale degli Stati Uniti; e dall’altro la sua battaglia contro l’impero farmaceutico della famiglia Sackler, produttrice di un medicinale che crea dipendenza conducendo alla morte migliai di persone, l’ossicodone ... Leggi su optimagazine (Di sabato 10 settembre 2022) “Ho conosciuto tante persone coraggiose nella mia vita, ma mai nessuno come Nan Goldin“: così affermanel ricevere ildi79 per All theand the. Un responso pare all’unanimità da parte della giuria presieduta da Julianne Moore, che premia il documentario dedicato alla figura singolare di fotografa e attivista di Nan Goldin, con un’opera bifronte cadenzata da un lato dalla sua esperienza d’artista con gli scatti che, a partire dagli anni Settanta, hanno raccontato il lato più in ombra e marginale degli Stati Uniti; e dall’altro la sua battaglia contro l’impero farmaceutico della famiglia Sackler, produttrice di un medicinale che crea dipendenza conducendo alla morte migliai di persone, l’ossicodone ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - ADeLaurentiis : Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il LEONE D'ARGENTO, Premio per la migliore regia, è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones… - Think_movies : Venezia 79: Leone d’Oro Miglior Film “All the Beaty and the Bloodshed”, Miglior Regia Luca Guadagnino per “Bones an… - direpuntoit : Da #LauraPoitras a #LucaGuadagnino: tutti i vincitori di #Venezia79 @la_Biennale #BiennaleCinema2022 -