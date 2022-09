Venezia 79, Leone d’Oro a All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras. Ecco i due attori che hanno vinto la Coppa Volpi (Di sabato 10 settembre 2022) Con la premiazione del documentario All the Beauty and the Bloodshed di Laura Poitras si è conclusa la 79.ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. A Luca Guadagnino è andato il Leone d’Argento per la miglior regia per il film “Bones and All”. La Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile è andata a Cate Blanchett per “Tar”; miglior attore Colin Farrell protagonista della pellicola diretta da Martin Mc Donagh, “Gli Spiriti dell’Isola. Alice Diop ha vinto il Leone d’Argento Gran Premio della Giuria per “Saint Omer”. L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) Con la premiazione del documentario All theand thedisi è conclusa la 79.ma edizione della Mostra internazionale d’arte cinematografica di. A Luca Guadagnino è andato ild’Argento per la miglior regia per il film “Bones and All”. Laper la migliore interpretazione femminile è andata a Cate Blanchett per “Tar”; miglior attore Colin Farrell protagonista della pellicola diretta da Martin Mc Donagh, “Gli Spiriti dell’Isola. Alice Diop haild’Argento Gran Premio della Giuria per “Saint Omer”. L'articolo proviene da Isa e Chia.

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 Leone del Futuro – Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis” / Lion of the Fu… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il LEONE D'ARGENTO, Premio per la migliore regia, è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones… - LuigiLiccardo6 : RT @ADeLaurentiis: Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia Opera… - Enzolott : RT @ADeLaurentiis: Sono felice che Saint Omer di Alice Diop, dopo aver incantato i critici al Festival, abbia vinto il Premio Venezia Opera… - News24_it : Venezia 2022, Leone d'Oro a Laura Poitras. Leone d'Argento a Guadagnino -