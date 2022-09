Venezia 79: la storia (e la trasformazione fisica) di Brendan Fraser, il favorito (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dalla consegna dei premi, il protagonista di The Whale di Darren Aronofsky è in pole position per la Coppa Volpi. Sarebbe un doppio riconoscimento: alla sua interpretazione certo (il film è lui) e alla sua parabola di vita (che è poi quella di tutti noi) Leggi su vanityfair (Di sabato 10 settembre 2022) A poche ore dalla consegna dei premi, il protagonista di The Whale di Darren Aronofsky è in pole position per la Coppa Volpi. Sarebbe un doppio riconoscimento: alla sua interpretazione certo (il film è lui) e alla sua parabola di vita (che è poi quella di tutti noi)

SimonaCroisette : RT @Cosmopolitan_IT: L'attore figura tra i produttori di Blonde, film sulla storia di Marylin Monroe - CMGrassi : La storia dell'Hotel Excelsior di Venezia, simbolo del Lido - Cosmopolitan_IT : L'attore figura tra i produttori di Blonde, film sulla storia di Marylin Monroe - gniola : Aggiornamento per chi aveva seguito la storia: Stanleybet apre o no le scommesse sul vincitore di Venezia? Come pre… - RSprugnoli : Un po’ di storia della varietà della laguna nord di Venezia presentata da Enrico Castro #SLI2022 -