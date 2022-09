Venezia 79, la migliore regia è di Guadagnino. Leone d'oro al film di Poitras (Di sabato 10 settembre 2022) Il Leone d'Oro della 79esima Mostra del Cinema di Venezia è stato assegnato al film 'All the beauty and the bloodsheed' di Laura Poitras. «Vorrei che tutti facessimo quello che è in nostro potere per far rilasciare i registi che sono imprigionati», ha detto Poitras ritirando il premio, che le è stato assegnato dalla giuria, presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen. Il Leone d'Argento per la miglior regia è stato assegnato a Luca Guadagnino per 'Bones and all'. Guadagnino si è commosso ritirando il premio e ha espresso «un ringraziamento molto sentito, io non sarei qua stasera se non fosse per Alberto Barbera, che protegge i ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) Ild'Oro della 79esima Mostra del Cinema diè stato assegnato al'All the beauty and the bloodsheed' di Laura. «Vorrei che tutti facessimo quello che è in nostro potere per far rilasciare i registi che sono imprigionati», ha dettoritirando il premio, che le è stato assegnato dalla giuria, presieduta da Julianne Moore e composta da Mariano Cohn, Leonardo Di Costanzo, Audrey Diwan, Leila Hatami, Kazuo Ishiguro e Rodrigo Sorogoyen. Ild'Argento per la migliorè stato assegnato a Lucaper 'Bones and all'.si è commosso ritirando il premio e ha espresso «un ringraziamento molto sentito, io non sarei qua stasera se non fosse per Alberto Barbera, che protegge i ...

