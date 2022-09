Venezia 79, Alivernini vince per la sua regia innovativa il “Premio Starlight” e il riconoscimento “Festival del Cinema Italiano” (Di sabato 10 settembre 2022) Venezia – Non si ferma l’ascesa del regista romano Mirko Alivernini. Il 2022 si contraddistingue per il consolidamento della sua carriera e per i moltissimi successi e apprezzamenti di pubblico e critica. Durante la 79ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Mirko Alivernini è stato premiato per la sua regia innovativa con il “Premio Starlight” e con il riconoscimento del “Festival del Cinema Italiano”. L’International Starlight Cinema Award, creato da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, nasce con l’intento di valorizzare i talenti del Cinema Italiano e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 10 settembre 2022)– Non si ferma l’ascesa del regista romano Mirko. Il 2022 si contraddistingue per il consolidamento della sua carriera e per i moltissimi successi e apprezzamenti di pubblico e critica. Durante la 79ª edizione della Mostra Internazionale d’Artetografica diMirkoè stato premiato per la suacon il “” e con ildel “del”. L’InternationalAward, creato da Francesca Rettondini e Giuseppe Zaccaria, nasce con l’intento di valorizzare i talenti dele ...

