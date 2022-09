Venezia ’79, a Siccità di Paolo Virzì il Premio Francesco Pasinetti 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Premio Francesco Pasinetti 2022 al film Siccità di Paolo Virzì e al cast corale dei suoi protagonisti Va a Siccità di Paolo Virzì (Venezia 79) e al cast corale dei suoi protagonisti il Premio Francesco Pasinetti 2022 assegnato a Venezia, come tradizione, dal Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). Lo annuncia il Direttivo del Sindacato precisando che il vincitore è stato scelto considerando tutti i film italiani presentati nelle diverse sezioni e sottolineando, comunque, la qualità e l’originalità delle proposte viste nelle diverse sezioni e in particolare nella ‘rosa’ di Venezia 79 ricca di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 10 settembre 2022)al filmdie al cast corale dei suoi protagonisti Va adi79) e al cast corale dei suoi protagonisti ilassegnato a, come tradizione, dal Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI). Lo annuncia il Direttivo del Sindacato precisando che il vincitore è stato scelto considerando tutti i film italiani presentati nelle diverse sezioni e sottolineando, comunque, la qualità e l’originalità delle proposte viste nelle diverse sezioni e in particolare nella ‘rosa’ di79 ricca di ...

la_Biennale : #BiennaleCinema2022 #Venezia79 #CerimoniaDiPremiazione #RobertoCicutto: “E ora dobbiamo ufficialmente dichiarare ch… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Il LEONE D'ARGENTO, Premio per la migliore regia, è stato vinto da Luca Guadagnino per il film Bones… - Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | Alessandro Borghi: 'La crisi del cinema mi fa soffrire' #ANSA - cinefilosit : #Venezia 79: le foto dal red carpet di chiusura - Maqui_ : RT @raimovie: Premio migliore sceneggiatura Venezia 79 Martin McDonagh per The Banshees of Inisherin #Venezia79 #BiennaleCinema2022 https… -