"Valigie pronte per la fuga". Nuove intercettazioni sulle mazzette al Miur (Di sabato 10 settembre 2022) «Io comincio a fare intanto la roba proprio invernale. La imbusto tutta e magari la porto al portiere da me e intanto se devo fare una fuga rapida so pronto». È una delle migliaia e migliaia di conversazioni intercettate dalla Finanza che ha portato avanti le indagini della procura di Roma sugli appalti al Ministero dell'Istruzione che hanno coinvolto, tra gli altri, l'ex direttore del dicastero Giovanna Boda e l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. La frase è stata registrata mentre parlavano due delle persone coinvolte nell'inchiesta sui presunti episodi corruttivi all'interno del Ministero di viale Trastevere. «Me ne vado, me ne vado - continua la conversazione - e speriamo...tanto con quei soldi». Di denaro si parla anche in un'altra conversazione intercettata dai finanzieri, stavolta tra l'imprenditore e l'ex dirigente che dopo aver saputo di essere ... Leggi su iltempo (Di sabato 10 settembre 2022) «Io comincio a fare intanto la roba proprio invernale. La imbusto tutta e magari la porto al portiere da me e intanto se devo fare unarapida so pronto». È una delle migliaia e migliaia di conversazioni intercettate dalla Finanza che ha portato avanti le indagini della procura di Roma sugli appalti al Ministero dell'Istruzione che hanno coinvolto, tra gli altri, l'ex direttore del dicastero Giovanna Boda e l'imprenditore Federico Bianchi di Castelbianco. La frase è stata registrata mentre parlavano due delle persone coinvolte nell'inchiesta sui presunti episodi corruttivi all'interno del Ministero di viale Trastevere. «Me ne vado, me ne vado - continua la conversazione - e speriamo...tanto con quei soldi». Di denaro si parla anche in un'altra conversazione intercettata dai finanzieri, stavolta tra l'imprenditore e l'ex dirigente che dopo aver saputo di essere ...

GrandeFratello : Le valigie sono pronte… ?? Il taxi è già stato chiamato… ?? Destinazione? Cinecittà! Pamela Prati è una concorren… - cavalierebianc5 : RT @tempoweb: 'Valigie pronte per la fuga'. Nuove #intercettazioni sulle mazzette al #Miur #10settembre #iltempoquotidiano - tempoweb : 'Valigie pronte per la fuga'. Nuove #intercettazioni sulle mazzette al #Miur #10settembre #iltempoquotidiano… - MediasetTgcom24 : Turismo, Confcommercio: a settembre valigie pronte per 12 mln italiani #turismo #Confcommercio - Michela_soy : RT @Michela_soy: @lisettaserra @GuidoCrosetto Ricredere? Io ho già le valigie pronte. Se gli italiani vogliono vivere sotto un regime e nel… -