Vaccino bivalente, la quarta dose contro Omicron per tutti da lunedì 12: «Non aspettate quelli adattati» (Di sabato 10 settembre 2022) Si riparte con la quarta dose. Da lunedì 12 settembre, ci si potrà prenotare attraverso i siti regionali per ricevere il secondo richiamo con i nuovi vaccini ambivalenti contro il virus originario Sars-CoV-2 e contro la variante Omicron Ba.1. Entro fine mese arriveranno 19 milioni di dosi, alle quali poi seguiranno altre forniture, anche se ci si aspetta una domanda da parte dei cittadini piuttosto bassa. Sviluppati con la tecnologia dell'Rna messaggero, questi vaccini ambivalenti sono prodotti dalle aziende Moderna e Pfizer/Biontech e sono stati approvati dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema) il primo settembre, ratificati in Italia dall'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) il 5 settembre. Come ha già reso noto il ministero della Salute, tutti gli over 12 ...

