Vaccini variante Covid: da lunedì 12 settembre al via le prenotazioni (Di sabato 10 settembre 2022) I nuovi Vaccini adattati potranno essere utilizzati solo come booster, indipendente dal vaccino usato in precedenza: saranno pertanto destinati a chi è ancora in attesa della cosiddetta terza dose L'articolo proviene da Firenze Post.

