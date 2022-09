Vaccini Covid aggiornati, prenotazioni dal 12 settembre. Ecco cosa sapere (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Vaccinazioni anti-Covid, si riparte. Da lunedì 12 settembre si potrà prenotare il booster con i prodotti aggiornati, Vaccini definiti bivalenti perché contengono due ceppi del virus Sars-CoV-2: quello originale, l”Wuhan’, isolato a inizio 2020, e Omicron BA.1, ‘capostipite’ della famiglia Omicron oggi dominante nel mondo con le sottovarianti BA.4 e BA.5. Si tratta di versioni adattate dei Vaccini a mRna Comirnaty* di Pfizer-BioNTech e Spikevax* di Moderna, approvate a inizio settembre dall’Agenzia europea del farmaco Ema e dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Entro questo mese è previsto l’arrivo di quasi 19 milioni di dosi. Ma come prenotare? E a chi è rivolta la nuova campagna di immunizzazione? Ecco cosa sapere. ... Leggi su italiasera (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – Vaccinazioni anti-, si riparte. Da lunedì 12si potrà prenotare il booster con i prodottidefiniti bivalenti perché contengono due ceppi del virus Sars-CoV-2: quello originale, l”Wuhan’, isolato a inizio 2020, e Omicron BA.1, ‘capostipite’ della famiglia Omicron oggi dominante nel mondo con le sottovarianti BA.4 e BA.5. Si tratta di versioni adattate deia mRna Comirnaty* di Pfizer-BioNTech e Spikevax* di Moderna, approvate a iniziodall’Agenzia europea del farmaco Ema e dall’Agenzia italiana del farmaco Aifa. Entro questo mese è previsto l’arrivo di quasi 19 milioni di dosi. Ma come prenotare? E a chi è rivolta la nuova campagna di immunizzazione?. ...

