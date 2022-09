(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ildi Benevento ha adottato una, all’interno del Piano di Sostegno Economico per i nuclei familiari residenti nel territorio di Benevento – annualità 2022, adottato con la Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del giorno 25.03.2022, al fine di contrastare l’insorgenza delle nuove povertà emerse. L’emergenza da Covid-19, prima, e il pericolo, poi, di una recessione, dovuta anche al significativo aumento delle bollette di luce e gas, hanno condotto all’adozione di un intervento rivolto ai cittadini in difficoltà, attraverso l’assegnazione di contributi finalizzati alla copertura delle spese legate al pagamento delleper la fornitura die gas. A darne notizia il sindaco ...

ottopagine : Utenze domestiche, energia elettrica e gas, Coppola: 'Comune tempestivo' #Benevento - brunotrebbi : - ACCAsoftware : Nel 2020 una famiglia italiana spendeva complessivamente nell’arco di un anno per le utenze domestiche circa 1.327… - antoniopaddeu : @itsmeback_ Qua in Spagna, IVA bollette luce, utenze domestiche, al 5% - TrendOnline : #BONUS #bollette attivo fino al 30 #settembre 2022: si potrà ottenere uno #sconto di 747 sulle utenze domestiche se… -

anteprima24.it

... ed è proprio in considerazione del periodo di forte inflazione, che sta impattando negativamente anche sul bilancio delle persone e delle famiglie, a causa dell'aumento dellee dei ...... è questa la misura alla quale sta lavorando la Giunta provinciale per far fronte al caro energia e all'aumento vertiginoso dei costi per le. A confermarlo il presidente della ... Utenze domestiche, energia elettrica e gas, Coppola: “Il Comune tempestivo con misura straordinaria” Chiara Legnaiuoli, Capogruppo Lega Salvini Premier nel Consiglio Comunale di San Giovanni Valdarno, interviene in merito alla mozione a riguardo della crisi energetica delle aziende del territorio: i ...Con l'arrivo dei mesi freddi arriva il bonus per il riscaldamento: la possibilità di fare domanda però scade tra poco ...