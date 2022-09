US Open 2022, Alcaraz in finale: “Sognavo questo da ragazzino, si vedono i risultati del duro lavoro” (Di sabato 10 settembre 2022) Carlos Alcaraz ha centrato la sua prima finale Slam, battendo in semifinale agli US Open 2022 il beniamino di casa Frances Tiafoe al termine di un’altra battaglia durata cinque set e oltre quattro ore. “E’ una sensazione incredibile, aver battuto Frances che ha giocato in maniera pazzesca in queste due settimane – ha spiegato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la partita – Sono davvero felice, sono nella mia prima finale Slam ed è qualcosa che Sognavo da ragazzino. E’ la dimostrazione che il lavoro duro dà i suoi frutti, i risultati parlano ogni giorno. Se ripenso a dieci anni fa, direi a quel ragazzino di continuare a inseguire il suo sogno.” LA CRONACA DELLA ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Carlosha centrato la sua primaSlam, battendo in semiagli USil beniamino di casa Frances Tiafoe al termine di un’altra battaglia durata cinque set e oltre quattro ore. “E’ una sensazione incredibile, aver battuto Frances che ha giocato in maniera pazzesca in queste due settimane – ha spiegato lo spagnolo in conferenza stampa dopo la partita – Sono davvero felice, sono nella mia primaSlam ed è qualcosa cheda. E’ la dimostrazione che ildà i suoi frutti, iparlano ogni giorno. Se ripenso a dieci anni fa, direi a queldi continuare a inseguire il suo sogno.” LA CRONACA DELLA ...

