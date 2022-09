Uomo armato al Don Bosco, un video ricostruisce l’accaduto: così la Polizia ha fermato il 58enne in fuga per il quartiere con la pistola (a gas) (Di sabato 10 settembre 2022) E’ entrato armato di pistola (che poi si rivelerà essere a gas) nella casa della moglie al Don Bosco costringendola, in preda al terrore, a barricarsi in una stanza insieme ad un’amica che si trovava con lei. L’Uomo ha quindi provato a fuggire ma, dopo pochi minuti, è stato individuato e bloccato dalla Polizia. Uomo armato in Via Flavio Stilicone Oggi, a due giorni di distanza dai fatti, emergono ulteriori particolari. Come vi abbiamo raccontato l’Uomo, di 58 anni, ha fatto irruzione nell’appartamento della moglie in Via Flavio Stilicone, una donna italiana classe 1981 che in quel momento si trovava con un’amica (di 31 anni, peruviana ma con regolare permesso di soggiorno). A scatenare il panico il fatto che fosse armato: la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 10 settembre 2022) E’ entratodi(che poi si rivelerà essere a gas) nella casa della moglie al Doncostringendola, in preda al terrore, a barricarsi in una stanza insieme ad un’amica che si trovava con lei. L’ha quindi provato a fuggire ma, dopo pochi minuti, è stato individuato e bloccato dallain Via Flavio Stilicone Oggi, a due giorni di distanza dai fatti, emergono ulteriori particolari. Come vi abbiamo raccontato l’, di 58 anni, ha fatto irruzione nell’appartamento della moglie in Via Flavio Stilicone, una donna italiana classe 1981 che in quel momento si trovava con un’amica (di 31 anni, peruviana ma con regolare permesso di soggiorno). A scatenare il panico il fatto che fosse: la ...

