Uomini e Donne, Luigi Mastroianni salta un evento perché la compagna incinta è in pronto soccorso: l’aggiornamento sulle sue condizioni di salute (Di sabato 10 settembre 2022) Ieri sera Luigi Mastroianni avrebbe dovuto esibirsi a Mazzarone, in Sicilia. Purtroppo a poche ore dall’evento, l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto annullare la sua presenza, in quanto la sua compagna in dolce attesa è stata portata al pronto soccorso. A malincuore, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha dovuto dare forfait, scusandosi con tutti i cittadini attraverso una storia sul suo profilo Instagram: Questa sera dovevo essere ospite a Mazzarrone in piazza Concordia a festeggiare e divertirci insieme. Per motivi legati alla salute della mia compagna incinta mi trovo ancora al pronto soccorso di un ospedale. Per tale ragione e a grande malincuore ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) Ieri seraavrebbe dovuto esibirsi a Mazzarone, in Sicilia. Purtroppo a poche ore dall’, l’ex tronista diha dovuto annullare la sua presenza, in quanto la suain dolce attesa è stata portata al. A malincuore, l’ex volto del dating show di Maria De Filippi ha dovuto dare forfait, scusandosi con tutti i cittadini attraverso una storia sul suo profilo Instagram: Questa sera dovevo essere ospite a Mazzarrone in piazza Concordia a festeggiare e divertirci insieme. Per motivi legati alladella miami trovo ancora aldi un ospedale. Per tale ragione e a grande malincuore ...

trash_italiano : L’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Angela Caloisi, fa cadere l’anello di diamanti in un canale di… - AndreaOrlandosp : Ricordare: 79 anni fa il Re tradì l’Italia con una fuga ingloriosa dalla guerra. Il riscatto della Patria fu il fru… - gualtierieurope : Oggi a Porta S. Paolo rinnoviamo l’omaggio alle donne e agli uomini che lottarono e diedero la vita per difendere l… - IsaeChia : #UominieDonne, Luigi Mastroianni salta un evento perché la compagna incinta è in pronto soccorso: l’aggiornamento s… - Leonard27935404 : @Potemkin959 Ma i russi lo sanno,lo scopo non è quello di difendere il territorio ma di logorare l'esercito ucraino… -