Uomini e Donne, che fine ha fatto Jonas Berami? Ecco cosa fa oggi

Sono in tanti a domandarsi che fine abbia fatto Jonas Berami, ex tronista di Uomini e Donne nonché protagonista della celebre soap opera Il segreto. Scopriamo insieme di cosa si sta occupando adesso. Jonas Berami è noto a tutti per aver preso parte a diversi progetti nel mondo dello spettacolo. Dotato di un grande fascino, l'attore spagnolo originario di Malaga è stato sul trono di Uomini e Donne nel 2014. Eppure, quella non fu la sua prima esperienza in televisione, tutt'altro. Jonas, infatti, era già un volto noto in Italia, dal momento che aveva recitato ne Il segreto. Durante il suo percorso all'interno del dating show pomeridiano di Maria De Filippi, Jonas ...

