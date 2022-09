(Di sabato 10 settembre 2022) Fioccano l. Per questo, con un comunicato L'Unione Nazionale Consumatori riferisce di aver raccolto un dossier con tutte le proteste e segnalazioni ricevute in questi giorni, di consumatori che, ...

Agenzia askanews

Fioccano l. Per questo, con un comunicato L'Unione Nazionale Consumatori riferisce di aver raccolto un dossier con tutte le proteste e segnalazioni ricevute in questi giorni, di consumatori che, ......per legge che le multe delle Authority debbano sempre superare l'illecito guadagno - afferma l'-...Assoutenti invece accoglie con soddisfazione dopo una istruttoria nata proprio da un suoin ... Unc: esposto su violazioni Telemarketing a nuovo registro opposizioni Roma, 10 set. (askanews) - Fioccano l. Per questo, con un comunicato L'Unione Nazionale Consumatori riferisce di aver raccolto un dossier con ...Due civili sono stati uccisi e altri cinque sono rimasti feriti durante i bombardamenti russi di ieri nella regione orientale del Paese. Una domma di 62 anni è morta invece a Kharkiv. Fonti Kiev: la R ...