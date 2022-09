Una Vita, anticipazioni 11-17 settembre 2022: Aurelio minaccia Genoveva (Di sabato 10 settembre 2022) Aurelio e Genoveva saranno in guerra aperta nelle puntate Una Vita in onda dall'11 al 17 settembre 2022 su Canale 5. L'uomo, come si evince dalle anticipazioni, minaccerà la consorte affinché porti avanti la gravidanza e riuscirà nel suo intento. Nel frattempo, i vicini si prepareranno a protestare contro di lui, mentre Hortensia inventerà il «manico pulitore». Intanto, Azucena riscuoterà successo con il suo ballo alla pensione. Una Vita, trame 11-17 settembre 2022: Aurelio minaccia Genoveva e lei rinuncia ad abortire Servante e Jacinto promuoveranno il ballo alla pensione distribuendo volantini nel quartiere. Nel frattempo, Fidel racconterà a Ramon che Leonardo si è rifiutato di ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 10 settembre 2022)saranno in guerra aperta nelle puntate Unain onda dall'11 al 17su Canale 5. L'uomo, come si evince dalle, minaccerà la consorte affinché porti avanti la gravidanza e riuscirà nel suo intento. Nel frattempo, i vicini si prepareranno a protestare contro di lui, mentre Hortensia inventerà il «manico pulitore». Intanto, Azucena riscuoterà successo con il suo ballo alla pensione. Una, trame 11-17e lei rinuncia ad abortire Servante e Jacinto promuoveranno il ballo alla pensione distribuendo volantini nel quartiere. Nel frattempo, Fidel racconterà a Ramon che Leonardo si è rifiutato di ...

