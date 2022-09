“Una pagliacciata”. Traffico e ambulanze bloccate, follia nella città italiana. E si scopre l’assurdo motivo (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo negozio della vip è già sulla bocca di tutti. Grande festa d’inaugurazione di Svergognata Shop, questo il nome del negozio che la celebrità ha scelto per la sua attvità. Un’apertura avvenuta a 24 ore dalla morte di Elisabetta II e che è già sulla bocca di tutti per il clamore mediatico creato. Cosa è successo. Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio e intorno alla grande festa, tra gli applausi della folla in via Garibaldi a Napoli, scoppia anche il caos. La nota tiktoker nelle vesti di una regina ha certamente attirato l’attenzione, ma il disagio recato alla circolazione del Traffico e alla sporcizia lasciata sull’asfalto in seguito alla festa non sono piaciuti. Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio. Scoppia il caos Rita De Crescenzo al centro dell’appello del consigliere Francesco Emilio Borrelli che ha reso noto a tutti cosa è successo: ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo negozio della vip è già sulla bocca di tutti. Grande festa d’inaugurazione di Svergognata Shop, questo il nome del negozio che la celebrità ha scelto per la sua attvità. Un’apertura avvenuta a 24 ore dalla morte di Elisabetta II e che è già sulla bocca di tutti per il clamore mediatico creato. Cosa è successo. Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio e intorno alla grande festa, tra gli applausi della folla in via Garibaldi a Napoli, scoppia anche il caos. La nota tiktoker nelle vesti di una regina ha certamente attirato l’attenzione, ma il disagio recato alla circolazione dele alla sporcizia lasciata sull’asfalto in seguito alla festa non sono piaciuti. Rita De Crescenzo inaugura il suo negozio. Scoppia il caos Rita De Crescenzo al centro dell’appello del consigliere Francesco Emilio Borrelli che ha reso noto a tutti cosa è successo: ...

danilo78892146 : @sosolosenza fatemi capire... se arriva una minaccia ad un esponente di Sx è vera... se succede ad un esponente di… - valkeasusi : @muntzer_thomas @Deiana_Luca9 Ormai la classifica generale è una pagliacciata tra veti e controveti ad atleti non v… - 8cycling : @giacomo1994_ No ma uno se va avanti in tanti tornei importanti è matematico e Giusto che arrivi in alto. Ma quest'anno è una pagliacciata - gian_d_gian : @Lucilla61012753 Che in uno stato repubblicano si renda omaggio al capo di uno stato monarchico ci sta. Al di là de… - vignetterosse : @ilPontormo @Davide70405052 @ImolaOggi norimberga 1 è stata una pagliacciata fotonica pensa la 2 -