Una mozione per riaprire il Circolo degli artisti | chiuso ormai da 7 anni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 10 settembre 2022) Via Casilina Vecchia 42. A molti questo indirizzo non dirà nulla ma a tanti farà tremare il cuore. Dal 1998 al 2015 è stata la sede del, locale che ha fatto la storia della musica live della città. Da qui sono passati tutti: dal nome noto ai musicisti emergenti, non c’è gruppo o cantante che non abbia calcato quel palco. Che, nel nuovo millennio, è stato il punto di riferimento per l’indie rock/pop e la musica indipendente. C’era il salone live, rettangolare, con un lungo bancone bar, c’era la saletta per i dj set, e il grande giardino per chiacchierare e bere qualcosa. Qui si veniva a sentire i nuovi gruppi, si facevano feste di ogni tipo, si ballava o si andava anche solo per incontrare gli amici. “Ci vediamo al” è il refrain con cui sono cresciute almeno un paio di generazioni. E ...