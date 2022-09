Un vaccino molto promettente contro la malaria (Di sabato 10 settembre 2022) Nei test clinici ha mostrato un'efficacia dell'80 per cento e la capacità di proteggere a lungo i bambini, ma si attendono ulteriori dati Leggi su ilpost (Di sabato 10 settembre 2022) Nei test clinici ha mostrato un'efficacia dell'80 per cento e la capacità di proteggere a lungo i bambini, ma si attendono ulteriori dati

