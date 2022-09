UFFICIALE – Milan, Tonali: c’è il rinnovo fino al 2027 (Di sabato 10 settembre 2022) A poco dalla nuova giornata di Serie A, è UFFICIALE ma la notizia sul rinnovo girava già da un po’. Sandro Tonali ha firmato il nuovo contratto con il Milan. Il regista rossonero si è legato al club fino al 2027. Ottime notizie anche dal punto di vista economico, visto che il suo ingaggio è letteralmente raddoppiato da 1,3 milioni a stagione, del vecchio accordo, fino ai 2,6 attuali. Un riconoscimento decisamente meritato visto il salto di qualità effettuato da Tonali nelle due stagioni ai rossoneri. Infatti, dopo una prima stagione molto in ombra, in quella scorsa è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato lo scudetto da una parte all’altra dei Navigli. Visto il ruolo centrale nel Milan attuale, e quello futuro, in ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 10 settembre 2022) A poco dalla nuova giornata di Serie A, èma la notizia sulgirava già da un po’. Sandroha firmato il nuovo contratto con il. Il regista rossonero si è legato al clubal. Ottime notizie anche dal punto di vista economico, visto che il suo ingaggio è letteralmente raddoppiato da 1,3 milioni a stagione, del vecchio accordo,ai 2,6 attuali. Un riconoscimento decisamente meritato visto il salto di qualità effettuato danelle due stagioni ai rossoneri. Infatti, dopo una prima stagione molto in ombra, in quella scorsa è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato lo scudetto da una parte all’altra dei Navigli. Visto il ruolo centrale nelattuale, e quello futuro, in ...

