Ucraina, Zelensky: “Esercito Russia scappa” (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “In questi giorni l’Esercito russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle. E, dopo tutto, è una buona scelta per loro scappare. Non c’è e non ci sarà posto per gli occupanti in Ucraina”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio video serale, dopo la conferma del ministero della Difesa russo del ritiro delle forze di Mosca da Izyum e Balakliya, nell’oblast orientale ucraino di Kharkiv. Liberata dalle truppe di Kiev anche la città di Kupiansk, considerata uno snodo logistico chiave” per i rifornimenti delle forze russe. “Continua il movimento dei nostri soldati nelle varie direzioni del fronte”, ha affermato Zelensky, sottolineando che “in questo momento, circa 2.000 chilometri del nostro territorio sono già stati liberati nell’ambito delle ... Leggi su ildenaro (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “In questi giorni l’russo sta dando il meglio di sé, mostrando le spalle. E, dopo tutto, è una buona scelta per lorore. Non c’è e non ci sarà posto per gli occupanti in”. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr, nel suo messaggio video serale, dopo la conferma del ministero della Difesa russo del ritiro delle forze di Mosca da Izyum e Balakliya, nell’oblast orientale ucraino di Kharkiv. Liberata dalle truppe di Kiev anche la città di Kupiansk, considerata uno snodo logistico chiave” per i rifornimenti delle forze russe. “Continua il movimento dei nostri soldati nelle varie direzioni del fronte”, ha affermato, sottolineando che “in questo momento, circa 2.000 chilometri del nostro territorio sono già stati liberati nell’ambito delle ...

GiovaQuez : La controffensiva ucraina prosegue nel Sud, infliggendo pesanti perdite alle forze russe. Le truppe ucraine hanno r… - Adnkronos : ?? L'#Ucraina chiederà alla #Russia più di 300 miliardi di Euro di risarcimenti per i danni causati dalle sue truppe… - sole24ore : ?? «In questo momento, le forze armate ucraine hanno liberato e preso il controllo di oltre 30 insediamenti nella re… - Clemf71 : RT @GiancarloDeRisi: La Germania non manda più armi all'Ucraina, deve pensare ai cittadini tedeschi. L'Italia dice di avere pochi soldi ma… - EnricoAllevi : RT @GiancarloDeRisi: La Germania non manda più armi all'Ucraina, deve pensare ai cittadini tedeschi. L'Italia dice di avere pochi soldi ma… -