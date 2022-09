Ucraina, Kupiansk riconquistato e soldati russi messi in fuga: Kiev annuncia la liberazione del territorio (Di sabato 10 settembre 2022) Ucraina, Kupiansk liberata e soldati russi messi in fuga. Sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal conflitto che continua a svilupparsi con colpi da una parte e dall’altra. L’ultimo territorio conquistato dai militari ucraini era considerato un sito importante per il proseguo della guerra. Ucraina, Kupiansk riconquistato e soldati russi messi in fuga I militari ucraini sono riusciti a liberare e riprendere Kuspiansk, un territorio considerato nevralgico per il corso del conflitto. Nella mattinata di sabato 10 settembre 2022, i soldati russi si sono ritirati senza rispondere all’offensiva ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 10 settembre 2022)liberata ein. Sono gli ultimi aggiornamenti che arrivano dal conflitto che continua a svilupparsi con colpi da una parte e dall’altra. L’ultimoconquistato dai militari ucraini era considerato un sito importante per il proseguo della guerra.inI militari ucraini sono riusciti a liberare e riprendere Kuspiansk, unconsiderato nevralgico per il corso del conflitto. Nella mattinata di sabato 10 settembre 2022, isi sono ritirati senza rispondere all’offensiva ...

