Ucraina: il mercenario, 'Mosca ha chiesto a oligarchi di creare milizie private' (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set. -(Adnkronos) - Il crollo delle difese russe nel nord-est del fronte ucraino "è il risultato della corruzione e dell'incompetenza" che regnano fra i militari. Lo scrive il giornalista investigativo Christo Grozev, del sito Bellingcat, riportando un messaggio avuto da una fonte nel gruppo Wagner. L'uomo spiega che "i mercenari sono stati truffati sulle loro paghe" (notevolmente più alte in teoria rispetto a quelle delle truppe regolari) ma riferisce che "a ogni società governativa e a ogni oligarca è stato detto di creare una propria milizia privata" in vista di "una nuova fase a ottobre". Sono parole che sembrerebbero ipotizzare una controffensiva pianificata da Mosca nelle prossime settimane, ma che contrastano con la sfiducia e lo scoramento che, secondo racconti anche da parte russa, ormai regnano fra tutte le forze di occupazione sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set. -(Adnkronos) - Il crollo delle difese russe nel nord-est del fronte ucraino "è il risultato della corruzione e dell'incompetenza" che regnano fra i militari. Lo scrive il giornalista investigativo Christo Grozev, del sito Bellingcat, riportando un messaggio avuto da una fonte nel gruppo Wagner. L'uomo spiega che "i mercenari sono stati truffati sulle loro paghe" (notevolmente più alte in teoria rispetto a quelle delle truppe regolari) ma riferisce che "a ogni società governativa e a ogni oligarca è stato detto diuna propria milizia privata" in vista di "una nuova fase a ottobre". Sono parole che sembrerebbero ipotizzare una controffensiva pianificata danelle prossime settimane, ma che contrastano con la sfiducia e lo scoramento che, secondo racconti anche da parte russa, ormai regnano fra tutte le forze di occupazione sul ...

XERDAN_Design : Who really is the #Italian journalist blessed in #Kherson by #Russians. (Friendly fire?) 'Mattia Sorbi non solo è… -