GamingTalker : Assassin's Creed Mirage uscirà nel 2023, primo trailer dal Ubisoft Forward - tuttoteKit : Ubisoft Forward | Skull and Bones: tutte le novità! #SkullAndBones #UbisoftForward #tuttotek - Nextplayer_it : Riders Republic - nuovo video presenta la stagione 4 all'Ubisoft Forward - salhofolinas : se all’ubisoft forward fanno vedere solo un trailer cgi di merda di assassin’s creed mi incazzo - httprobbyb : ubisoft forward ta me dando sono -

Nel mentre che attendiamo un reveal ufficiale di Mirage , ci sono importanti novità per la saga di Assassin's Creed. Come annunciato durante l'di questa sera, infatti, il publisher e sviluppatore franco canadese ha stretto una partnership con Netflix, per la lavorazione di alcuni titoli mobile esclusivi tra cui appunto quella ...Dopo anni di attesa, finalmente possiamo affermare che Skull and Bones è alle porte. Per preparare gli utenti a questa nuova avventura piratesca, allo2022 , è stato mostrato un nuovo gameplay trailer del titolo. Nel trailer, che troverete in calce alla notizia, abbiamo potuto osservare qualche scena di gameplay, nonché le fasi in ...Ad aprile di quest'anno è arrivata la notizia che Rainbow Six Mobile è in arrivo sui dispositivi mobili e sarà il fratellino di Rainbow Six Siege per dispositivi Android e iOS. Da allora, non abbiamo ...All'Ubisoft Forward si è parlato brevemente della serie TV di Assassin's Creed in produzione presso Netflix: vediamo quanto è stato detto dalla compagnia francese.. Come sappiamo, Netflix e Ubisoft ...