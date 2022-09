Tuttosport: il proprietario dei Sacramento Kings è interessato all’acquisto dell’Inter (Di sabato 10 settembre 2022) Tuttosport scrive che c’è un interesse per l’Inter che arriva dalla California. all’acquisto del club nerazzurro sarebbe infatti interessato il co-proprietario dei Sacramento King, la squadra di basket Nba, Vivek Ranadivé. “Adesso arriva un’altra voce legata alla California. Sarebbe interessato all’Inter il co-proprietario della squadra di basket Nba dei Sacramento Kings, Vivek Ranadivé, 64enne ingegnere di origine indiana, fondatore di numerose aziende nel settore dell’informatica. A luglio il nome di Ranadivé era stato inserito tra i papabili componenti della cordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. Adesso, invece, l’ex azionista ed ex vice-presidente dei Golden State Warriors (quota ceduta nel 2013 ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022)scrive che c’è un interesse per l’Inter che arriva dalla California.del club nerazzurro sarebbe infattiil co-deiKing, la squadra di basket Nba, Vivek Ranadivé. “Adesso arriva un’altra voce legata alla California. Sarebbeall’Inter il co-della squadra di basket Nba dei, Vivek Ranadivé, 64enne ingegnere di origine indiana, fondatore di numerose aziende nel settore dell’informatica. A luglio il nome di Ranadivé era stato inserito tra i papabili componenti della cordata di Gerry Cardinale per il passaggio del Milan da Elliott a RedBird. Adesso, invece, l’ex azionista ed ex vice-presidente dei Golden State Warriors (quota ceduta nel 2013 ...

