Tre cambi dopo il Liverpool | Napoli così contro lo Spezia

(Di sabato 10 settembre 2022) Oggi alle 15 al Maradona ilospita lo. Ecco come potrebbe essere l'undici iniziale di Luciano ...

FBiasin : Tre gol “stupidi”, una grandissima giocata di #Leao, poi la reazione che si ferma contro il muro di un gigantesco… - Inter : Tre cambi per l'Inter: Dzeko ?? Correa - nicolo_trombini : @SusannaGatto4 Solo tre anni che è così? Al Milan se cambi 3/4 giocatori vanno in difficoltà (vedi col sassuolo). N… - IlBaskerville : @LittleMinkio @Gianpaolo_5 Siete incredibili! Fate statistica su una squadra che ha 4 titolari ai box,altri che son… - SanchoPanza1705 : Cambi tre parole e ti ritrovi nella Germania di cento anni fa -

...di marcia dell'Inter preoccupa e oggi contro il Torino sarà obbligatorio portare a casa ipunti. In discussione oltre al gioco anche le scelte suifatte dal tecnico durante il match. Così ...Oggi alle 15 al Maradona il Napoli ospita lo Spezia. Ecco come potrebbe essere l'undici iniziale di Luciano ...L'a.d. del club rossoblù spiega i motivi del ribaltone e annuncia il nuovo tecnico che si insedierà lunedì. Domenica contro la Fiorentina in panchina va Vigiani ...Modulo diverso rispetto a Sinisa e squadra votata all’attacco: il centrocampo è il cuore. Ruolo chiave degli esterni, quindi Orsolini e Barrow ma anche Sansone e, all’occorrenza, Vignato. Al centro ri ...