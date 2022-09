Trasporto illecito di rifiuti | tre denunce nel Napoletano

(Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Reati ambientali e contrasto agli sversamenti nel ruolino di marcia dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania: nelle ultime ore, i militari hanno denunciato 3 persone perdi. Due uomini di origini romene e uno, sono stati sorpresi alla guida dei rispettivi ‘tre ruote’ stracarichi di, a Qualiano e Giugliano in Campania. Nel cassone, ferri vecchi, elettrodomestici, pneumatici, scarti di ristrutturazioni edili, guaine. “Una pratica tristemente diffusa – sottolineano gli stessi carabinieri – che aggira i tradizionali canali di gestione,e smaltimento die che si avvale della volontà di chi ritiene troppo dispendioso il trattamento lecito delle ...

andrea_falivene : RT @cronachecampane: Giugliano, trasporto illecito di rifiuti: 3 persone denunciate - cronachecampane : Giugliano, trasporto illecito di rifiuti: 3 persone denunciate - ilgiornalelocal : Trasporto illecito di #rifiuti, in tre denunciati dai #carabinieri - fattidinapoli : Napoli: Trasporto illecito di rifiuti. 3 persone denunciate dai Carabinieri a Giugliano - - larampait : #Trasporto illecito di #rifiuti: fermati dai #Carabinieri -

L'attenzione sul territorio è sempre altissima: nelle ultime ore, i militari hanno denunciato tre persone perdi rifiuti. Due di origini romene e uno napoletano, sono stati ...Denunciate tre persone perdi rifiuti: due di origini romene e uno napoletano sono stati sorpresi alla guida di 'tre ruote' a Qualiano . Nel cassone ferri vecchi, elettrodomestici, pneumatici, scarti di ...Reati ambientali e contrasto agli sversamenti nel ruolino di marcia dei carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania: nelle ultime ore, i militari hanno denunciato 3 persone per trasporto ille ...Reati ambientali e contrasto agli sversamenti nel ruolino di marcia dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. L’attenzione sul territorio è sempre altissima: nelle ultime ore, i milita ...