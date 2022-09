Torna D-Festival: Alzheimer e disorientamento tra teatro e cinema (Di sabato 10 settembre 2022) Bergamo. Sarà Daste centrale, l’ex centrale termoelettrica di Celadina riqualificata a luogo di socialità, ad ospitare la seconda edizione di D-Festival, la rassegna di welfare culturale che racconta il mondo del disorientamento. Da venerdì 16 a lunedì 19 settembre, mese dedicato all’Alzheimer, oltre quindici appuntamenti in programma per avvicinare le persone al tema della cura. Esposizioni, spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e workshop dedicati alla trasformazione di spazi e luoghi per poter comprendere e accogliere al meglio il disorientamento da ogni prospettiva, compresa quella di chi si prende cura delle persone con demenza. Sebbene ad oggi non ci sia un dato ufficiale, secondo un’indagine Istat del 2018 in Italia sono oltre 12 milioni di persone, il 34,6% della popolazione, i ... Leggi su bergamonews (Di sabato 10 settembre 2022) Bergamo. Sarà Daste centrale, l’ex centrale termoelettrica di Celadina riqualificata a luogo di socialità, ad ospitare la seconda edizione di D-, la rassegna di welfare culturale che racconta il mondo del. Da venerdì 16 a lunedì 19 settembre, mese dedicato all’, oltre quindici appuntamenti in programma per avvicinare le persone al tema della cura. Esposizioni, spettacoli teatrali, proiezionitografiche e workshop dedicati alla trasformazione di spazi e luoghi per poter comprendere e accogliere al meglio ilda ogni prospettiva, compresa quella di chi si prende cura delle persone con demenza. Sebbene ad oggi non ci sia un dato ufficiale, secondo un’indagine Istat del 2018 in Italia sono oltre 12 milioni di persone, il 34,6% della popolazione, i ...

