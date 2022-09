Torino | Paro | 'Il gol? Fase difensiva da migliorare | contro l'Inter non puoi calare nemmeno del 5 per cento'

tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di Matteo #Paro post #InterTorino: “#Sanabria fa un grande lavoro, ci lega tanto. Oggi ha avuto una bella occasion… - tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole di Matteo #Paro post #InterTorino: “Il lavoro dell'anno scorso era stato improntato sulla fase difensiva, sull'inf… - ToroGoal : ??Le parole di Matteo #Paro post #InterTorino: “#Sanabria fa un grande lavoro, ci lega tanto. Oggi ha avuto una bell… - Valeriacredeche : RT @ToroGoal: ??Le parole di Matteo #Paro post #InterTorino: “Il lavoro dell'anno scorso era stato improntato sulla fase difensiva, sull'inf… - ToroGoal : ??Le parole di Matteo #Paro post #InterTorino: “Il lavoro dell'anno scorso era stato improntato sulla fase difensiva… -

Ilgioca bene e meriterebbe di più ma al giovane vice - Juric non restano neppure le briciole. E a conti fatti l'inserimento di Ilkhan costa molto caro.Battuta d'arresto per ilche resta a 10 punti. LA PARTITA Inzaghi per la sfida di San Siro ... Cambia anche Ivan Juric, anche oggi sostituito dal vice Matteo, a causa di una polmonite, e ...Per Inzaghi ritmo inadeguato, spartito scontato, giocatori spenti: c’è molto da meditare; la squadra di Juric-Paro fa la gara, comanda a tratti e non capitalizza un numero importante di occasioni ...Le parole del vice di Ivan Juric al termine della gara del "Giuseppe Meazza" di San Siro tra nerazzurri e granata ...