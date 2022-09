Tonali rinnova con il Milan fino al 2027 (Di sabato 10 settembre 2022) I campioni d’Italia blindano un pilastro del loro presente e soprattutto, ci si augura, del futuro. Sandro Tonali rinnova con il Milan per cinque anni, fino al 2027, legittimando nel migliore dei modi la scorsa stagione che lo ha visto tra i protagonisti della conquista del tricolore. Tonali rinnova CON IL Milan: QUALI SONO LE CIFRE? Il centrocampista bresciano ha prolungato il suo contratto di un solo anno, dato che quello attuale scade nel 2026, ma con un ingaggio più che raddoppiato, passando cioè da 1,2 milioni ai quasi 3 milioni di euro più bonus. Un investimento che i rossoneri hanno voluto fortemente per il talento indiscutibile del giocatore esploso nel campionato scorso nel quale ha collezionato 45 presenze condite da 5 reti. IL ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 10 settembre 2022) I campioni d’Italia blindano un pilastro del loro presente e soprattutto, ci si augura, del futuro. Sandrocon ilper cinque anni,al, legittimando nel migliore dei modi la scorsa stagione che lo ha visto tra i protagonisti della conquista del tricolore.CON IL: QUALI SONO LE CIFRE? Il centrocampista bresciano ha prolungato il suo contratto di un solo anno, dato che quello attuale scade nel 2026, ma con un ingaggio più che raddoppiato, passando cioè da 1,2 milioni ai quasi 3 milioni di euro più bonus. Un investimento che i rossoneri hanno voluto fortemente per il talento indiscutibile del giocatore esploso nel campionato scorso nel quale ha collezionato 45 presenze condite da 5 reti. IL ...

Gazzetta_it : Milan, Tonali rinnova fino al 2027: stipendio raddoppiato - FraLauricella : #Elkann: “la #Ferrari vincerà il mondiale entro il 2026. La #juve vincerà lo scudetto”. Alle 20,45 #SampMilan,… - siamo_la_Roma : ?? Le prime pagine di oggi ?? In campo le milanesi e il #Napoli nel sabato di #SerieA ?? #Tonali si lega ai colori r… - ManuFilippone95 : RT @supersonico1986: Tonali rinnova senza fiatare per circa 2.5 mln dopo essersi ridotto l'ingaggio pur essere riscattato. Avrebbe potuto c… - herbertharriola : RT @supersonico1986: Tonali rinnova senza fiatare per circa 2.5 mln dopo essersi ridotto l'ingaggio pur essere riscattato. Avrebbe potuto c… -