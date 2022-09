Tonali | Milan per sempre | il retroscena sulla firma in bianco di un anno fa

AntoVitiello : ?? Sandro #Tonali è appena arrivato in sede per rinnovare il contratto con il #Milan ??? fino al 2027 - AntoVitiello : AC #Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Sandro #Tonali fino al 30 giugno 2027 - DiMarzio : #SerieA | @acmilan: dopo #Krunic, domani rinnoverà anche Sandro #Tonali ??? - salvogst64 : RT @Gazzetta_it: La prima pagina della Gazzetta di oggi: ?? TONALI AMORE MILAN Le notizie ?? - persemprecalcio : ????Sandro #Tonali ha sottoscritto il rinnovo di contratto con il #Milan. Il centrocampista ha firmato sino al 2027.… -

Ilpremiacon lo stipendio raddoppiato nel nuovo contratto, ma ora deve fare i conti con la grana Leao . La Roma chiama Zaniolo : segnali per il rinnovo del contratto. Nella GALLERY le ...(4 - 2 - 3 - 1): Maignan; Calabria, Kalulu, Kjaer, Theo Hernandez;, Pobega; Messias, De Ketelaere, Leao; Origi. All. Pioli. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva ...Demetrio Albertini ha rilasciato un'intervista per La Gazzetta dello Sport sul Milan. Su cosa colpisce dell'evoluzione di Sandro Tonali: ''Il coraggio, il ...Le scelte di Stefano Pioli per la trasferta di Genova. I rossoneri cambiano volto per sfidare la Sampdoria di Marco Giampaolo, con uno sguardo alle prossime gare Finalmente Divock ...