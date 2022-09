Tomaso Trussardi, Michelle Hunziker è archiviata: l’imprenditore ‘beccato’ insieme a lei (Di sabato 10 settembre 2022) Per Tomaso Trussardi Michelle sembra essere stata archiviata, l’uomo è stato beccato con lei: ecco i dettagli e le curiosità I suoi occhi di ghiaccio spesso ingannano ma l’uomo è uno degli imprenditori più potenti e influenti nel mondo della moda, amministratore delegato dell’azienda familiare, Trussardi: stiamo parlando di lui, Tomaso Trussardi. Nel corso della sua attività imprenditoriale ha dato vita a diverse linee di alta moda e i prodotti ed è conosciuto per essere stato il compagno della bellissima Michelle Hunziker. Sembra però che la donna sia solo un ricordo passato dopo le ultime foto. curiosità (foto web)Un uomo forte e professionalmente preparato per il suo ruolo all’interno dell’azienda di famiglia più ... Leggi su kronic (Di sabato 10 settembre 2022) Persembra essere stata, l’uomo è stato beccato con lei: ecco i dettagli e le curiosità I suoi occhi di ghiaccio spesso ingannano ma l’uomo è uno degli imprenditori più potenti e influenti nel mondo della moda, amministratore delegato dell’azienda familiare,: stiamo parlando di lui,. Nel corso della sua attività imprenditoriale ha dato vita a diverse linee di alta moda e i prodotti ed è conosciuto per essere stato il compagno della bellissima. Sembra però che la donna sia solo un ricordo passato dopo le ultime foto. curiosità (foto web)Un uomo forte e professionalmente preparato per il suo ruolo all’interno dell’azienda di famiglia più ...

