Tifoso ha un attacco di cuore allo stadio: Ledesma lancia in tribuna il defibrillatore (Di sabato 10 settembre 2022) Momenti drammatici a Cadice: la gara di Liga tra i padroni di casa e il Barcellona è stata interrotta intorno al minuto 81' per un attacco di cuore a un Tifoso nella tribuna dietro la porta del Cadice. Il portiere dei padroni di casa... Leggi su europa.today (Di sabato 10 settembre 2022) Momenti drammatici a Cadice: la gara di Liga tra i padroni di casa e il Barcellona è stata interrotta intorno al minuto 81' per undia unnelladietro la porta del Cadice. Il portiere dei padroni di casa...

PalermoToday : Tifoso ha un attacco di cuore allo stadio: Ledesma lancia in tribuna il defibrillatore - sodano73 : RT @ArabaFenice1078: Il portiere del Cadiz che corre a lanciare un defibrillatore, per consentire i soccorsi ad un tifoso in preda ad un at… - vruberalles : RT @ArabaFenice1078: Il portiere del Cadiz che corre a lanciare un defibrillatore, per consentire i soccorsi ad un tifoso in preda ad un at… - Fprime86 : RT @sportmediaset: Cadice-Barcellona, attacco di cuore per un tifoso: partita interrotta #CadiceBarcellona #Liga #Tifoso - ClimaSole : RT @ArabaFenice1078: Il portiere del Cadiz che corre a lanciare un defibrillatore, per consentire i soccorsi ad un tifoso in preda ad un at… -