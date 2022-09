Tetto al prezzo dell’energia, l’accusa al governo: “Questo è un furto di Stato” (Di sabato 10 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-1.mp4 Donato Coppi è uno dei tanti esempi di imprenditori italiani, che produce vino locale pugliese in una piccola e media impresa di 16 persone, e che ha investito sull’energia rinnovabile, costruendo impianti fotovoltaici. La finalità dell’azienda risultava essere quella di divenire “energicamente autonomi”, ma la crisi energetica di questi mesi, insieme alle misure assunte dal governo Draghi, hanno cambiato radicalmente la situazione. Ad oggi, il sig. Coppi dovrà restituire, in modo retroattivo, tutta l’energia che ha venduto a più di 50 megawattora, il prezzo standard del mercato prima delle sanzioni europee alla Russia, il cui valore ammonta intorno a 300mila euro. Nonostante tutto, la somma totale da pagare allo Stato, comprensiva delle bollette, arriva fino ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 10 settembre 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/09/sd no mpl-1.mp4 Donato Coppi è uno dei tanti esempi di imprenditori italiani, che produce vino locale pugliese in una piccola e media impresa di 16 persone, e che ha investito sull’energia rinnovabile, costruendo impianti fotovoltaici. La finalità dell’azienda risultava essere quella di divenire “energicamente autonomi”, ma la crisi energetica di questi mesi, insieme alle misure assunte dalDraghi, hanno cambiato radicalmente la situazione. Ad oggi, il sig. Coppi dovrà restituire, in modo retroattivo, tutta l’energia che ha venduto a più di 50 megawattora, ilstandard del mercato prima delle sanzioni europee alla Russia, il cui valore ammonta intorno a 300mila euro. Nonostante tutto, la somma totale da pagare allo, comprensiva delle bollette, arriva fino ...

LiaQuartapelle : L’Ungheria vota contro e blocca la decisione sul tetto al prezzo del gas, proposta da Draghi. Ecco gli alleati di M… - serracchiani : Indovinate chi ha rotto unità europea e affermato che il tetto al prezzo del gas sarebbe una sanzione alla Russia?… - borghi_claudio : La fine di chi si aspetta la salvezza dalla UE. Feci questo meme nel 2013. Vale ancora adesso per il tetto al prezz… - silvanoavvento : RT @pbecchi: Il tetto al prezzo del gas - una cosa peraltro inutile - non lo vogliono in molti in Ue, tra cui la la Germania. Dare la colpa… - aferrarigmail : RT @elio_vito: Salvini, Meloni, Berlusconi chiedono che l’Europa metta un tetto al prezzo del gas! Ma chi si oppone a mettere un tetto euro… -