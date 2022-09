Terzi (FdI): l'Italia è l'unico paese che non ha ancora chiuso gli Istituti Confucio (Di sabato 10 settembre 2022) - Dura posizione dell'ex ministro degli esteri ed ambasciatore Giulio Terzi di Sant'Agata, oggi candidato con Fratelli d'Italia, sugli Istituti Confucio che insegnano il cinese e dipendono dal ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 10 settembre 2022) - Dura posizione dell'ex ministro degli esteri ed ambasciatore Giuliodi Sant'Agata, oggi candidato con Fratelli d', sugliche insegnano il cinese e dipendono dal ...

ConcettTumino : Prima volta,per me, che seguo l'intervento dell'Ambasc. Terzi di Sant'Agata. In modo inequivocabile ha spiegato il… - arelis888 : L'ex ambasciatore Terzi, ora candidato FdI, si dimentica che non ci sono solo gli 'uomini dell'ordine': da tempo le… - zazoomblog : Giulio Terzi (FdI): “Un governo di centrodestra per ridurre la burocrazia difendere le imprese e risollevare l’Ital… - DLFederico98 : RT @Il_Picconatore: @MauroGiubileo @GiulioTerzi @rtl1025 @FratellidItalia FdI non ha classe DiRiGeNtE. Oggi su la7 c'era Nordio ospite, su… - And_Spaz : RT @Il_Picconatore: @MauroGiubileo @GiulioTerzi @rtl1025 @FratellidItalia FdI non ha classe DiRiGeNtE. Oggi su la7 c'era Nordio ospite, su… -