Terremoto di Ischia, al via gli aiuti alle imprese: domande fino al 20 settembre (Di sabato 10 settembre 2022) Diventano subito operative le misure a sostegno delle attività produttive nell'isola di Ischia danneggiate dal sisma del 2017. E' stato infatti pubblicato il decreto commissariale n. 1437 del 9 settembre che consente alle aziende di presentare le domande di contributo, come previsto nell'Ordinanza commissariale n.18 del 31 agosto 2022 ("Misure in favore delle imprese danneggiate dal sisma del 21 agosto 2017 ubicate nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno e disposizioni sui termini"). Il provvedimento – con la relativa modulistica – è a disposizione di cittadini e imprese sul sito della struttura commissariale (www.sismaIschia.it). A partire dal 20 settembre è possibile, quindi, presentare richiesta per le imprese che hanno ...

