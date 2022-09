Teramo, scuolabus gratis solo per chi ha un genitore italiano: polemiche per la decisione del sindaco Fi. “Roba da Ku Klux Klan” (Di sabato 10 settembre 2022) Servizio scuolabus gratis alle famiglie residenti, ma solo per chi ha un genitore di cittadinanza italiana (o di uno dei Paesi Ue) e in regola con il pagamento delle tasse. La decisione, che esclude una larga parte degli studenti, è stata presa dal Comune di Montorio al Vomano (Teramo) e sta suscitando numerose polemiche. Alla guida dell’amministrazione c’è il sindaco di Forza Italia Fabio Altitonante, nonché consigliere regionale in Lombardia e rinviato a giudizio a luglio 2021 nell’ambito dell’inchiesta Mensa dei poveri. Innanzitutto hanno protestato i consiglieri di opposizione Eleonora Magno e Andrea Guizzetti : “Montorio non è questo paese. Qui la convivenza con le comunità immigrate è sempre stata pacifica. Montorio è un paese accogliente”. Per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Servizioalle famiglie residenti, maper chi ha undi cittadinanza italiana (o di uno dei Paesi Ue) e in regola con il pagamento delle tasse. La, che esclude una larga parte degli studenti, è stata presa dal Comune di Montorio al Vomano () e sta suscitando numerose. Alla guida dell’amministrazione c’è ildi Forza Italia Fabio Altitonante, nonché consigliere regionale in Lombardia e rinviato a giudizio a luglio 2021 nell’ambito dell’inchiesta Mensa dei poveri. Innanzitutto hanno protestato i consiglieri di opposizione Eleonora Magno e Andrea Guizzetti : “Montorio non è questo paese. Qui la convivenza con le comunità immigrate è sempre stata pacifica. Montorio è un paese accogliente”. Per ...

