Tennis: Us Open. Alcaraz batte Tiafoe e raggiunge Ruud in finale (Di sabato 10 settembre 2022) Altra vittoria in cinque set per il giovane spagnolo dopo il successo contro Sinner NEW YORK (STATI UNITI) - Carlos Alcaraz è il secondo finalista dell'edizione numero 142 degli US Open, quarto torneo ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 10 settembre 2022) Altra vittoria in cinque set per il giovane spagnolo dopo il successo contro Sinner NEW YORK (STATI UNITI) - Carlosè il secondo finalista dell'edizione numero 142 degli US, quarto torneo ...

