Tennis, le italiane impegnate nei tornei WTA della prossima settimana. Trevisan e Paolini ripartono da Portoroz (Di sabato 10 settembre 2022) Il circuito WTA riparte da Chennai, in India, e Portoroz, in Slovenia, per quanto riguarda i tornei 250. Due viaggi piuttosto lunghi, dunque, da parti ben diverse del pianeta per molte giocatrici impegnate agli US Open, anche se la maggior parte di esse osserverà un periodo di riposo. Andiamo a scoprire la situazione dei due eventi (e, come vedremo, non solo). In particolare, ci saranno due italiane a Portoroz, entrambe con obiettivi importanti. Una, Martina Trevisan, ha bisogno di punti per cercare di iniziare ad accumulare punti che, sul lungo periodo, possano tornare utili per contribuire a quanto fatto al Roland Garros a giugno. L’altra, Jasmine Paolini, difende la vittoria di un anno fa, quando sconfisse l’americana Alison Riske al termine di una finale lungamente ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Il circuito WTA riparte da Chennai, in India, e, in Slovenia, per quanto riguarda i250. Due viaggi piuttosto lunghi, dunque, da parti ben diverse del pianeta per molte giocatriciagli US Open, anche se la maggior parte di esse osserverà un periodo di riposo. Andiamo a scoprire la situazione dei due eventi (e, come vedremo, non solo). In particolare, ci saranno due, entrambe con obiettivi importanti. Una, Martina, ha bisogno di punti per cercare di iniziare ad accumulare punti che, sul lungo periodo, possano tornare utili per contribuire a quanto fatto al Roland Garros a giugno. L’altra, Jasmine, difende la vittoria di un anno fa, quando sconfisse l’americana Alison Riske al termine di una finale lungamente ...

