Tennis, il ranking ATP degli italiani dopo gli US Open: Sinner vede la top-10, Berrettini scivola, che balzo di Nardi (Di sabato 10 settembre 2022) Il ranking ATP cambierà al termine degli US Open 2022, ultimo Slam della stagione che si concluderà domani con la finale tra Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Diamo uno sguardo a quella che sarà la situazione degli italiani lunedì 12 settembre. Jannik Sinner ha recuperato due posizioni grazie ai quarti di finale, dove ha avuto un match punto contro Carlos Alcaraz. Il 21enne si è portato all'undicesimo posto con 3.200 punti all'attivo, non così lontano dal serbo Novak Djokovic (settimo, 3.570), dal britannico Cameron Norrie (ottavo, 3.550), dal russo Andrey Rublev (nono, 3.390) e dal polacco Hubert Hurkacz (decimo, 3.355). L'altoatesino ha un discreto margine nei confronti dello statunitense Taylor Fritz (3.055) e del canadese Felix Auger-Aliassime (2.950). Matteo ...

