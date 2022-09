Tennis, Alcaraz-Ruud: agli US Open una finale tra fenomeni (Di sabato 10 settembre 2022) Carlos Alcaraz ha sconfitto Frances Tiafoe in un’epica semifinale degli US Open, in finale affronterà Ruud. Il 19enne spagnolo ha trionfato 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 diventando il più giovane finalista del Grande Slam maschile da quando Rafael Nadal ha conquistato il primo dei suoi 22 Slam agli Open di Francia del 2005. (Ansa). (foto@UsOpenTennis-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di sabato 10 settembre 2022) Carlosha sconfitto Frances Tiafoe in un’epica semidegli US, inaffronterà. Il 19enne spagnolo ha trionfato 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7), 6-3 diventando il più giovane finalista del Grande Slam maschile da quando Rafael Nadal ha conquistato il primo dei suoi 22 Slamdi Francia del 2005. (Ansa). (foto@Us-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

