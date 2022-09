Surf | Filipe Toledo nuovo campione del mondo e Stephanie Gilmore nella storia

(Di sabato 10 settembre 2022) Calato il sipario. E’ stato tempo dell’undicesima e ultima tappa del Championship Tour di. La settimana di gare della tavola ha avuto per teatro la California, dove sono andate in scena le WSL Finals, riservate alla top-5 della graduatoria mondiale maschile e femminile. Cinque uomini e cinque donne si sono confrontati con tecnica e coraggio a caccia del titolo mondiale 2022. In campo maschile i partecipanti erano i seguenti:(Brasile) Jack Robinson (Australia) Ethan Ewing (Australia) Italo Ferreira (Brasile) Kanoa Igarashi (Giappone), Outerknown Tahiti Pro 2022: Miguel Pupo e Courtney Conlogue i vincitori Ebbene, è stato un scontro tutto brasiliano tra ciò che era stato e ciò che è. Così lo si può rappresentare l’atto conclusivo che ha visto sfidarsi Ferreira,olimpico ...

Dcapp79 : RT @Gazzetta_it: Stephanie Gilmore, la campionessa è leggenda: 8° titolo, nessuna come lei - Gazzetta_it : Stephanie Gilmore, la campionessa è leggenda: 8° titolo, nessuna come lei -

Riassumendo, sta per concludersi la WorldLeague 2022, il campionato del mondo di, che ... Nella top 5 troviamo l'iconico surfer Quiksilver Kanoa Igarashi , accompagnato daToledo, in ...... Morgan Cibilic, Johanne Defay, Leonardo Fioravanti, Jeremy Flores, John John Florence,...gli spettatori in un viaggio alla scoperta delle più belle località del mondo dove praticare il. La ... Stephanie Gilmore, la campionessa è leggenda: 8° titolo, nessuna come lei Filipe Toledo conquistou sua primeira vitória na World Surf League (WSL), em 2015, e de lá para cá foram momentos de batidas na trave até conquistar seu primeiro título de campeão mundial de surf nest ...O Brasil segue dominando o surfe mundial e, desta vez, o título da World Surf League é de Filipe Toledo, campeão pela primeira vez. Ele bateu o compatriota Italo Ferreira, campeão olímpico em Tóquio e ...