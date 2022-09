Supplenza breve con clausola risolutiva su posto accantonato per concorso straordinario bis: potrebbe durare fino al 15 ottobre – 15 novembre o anche più? (Di sabato 10 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: alcuni docenti saranno contattati da graduatorie di istituto per un contratto breve su posto accantonato per il concorso straordinario e che una volta conclusa la procedura sarà assegnato al vincitore. La clausola di rescissione è prevista dal CCNL 2018. La data ultima non è ipotizzabile al 100%, ma l'indicazione è quella di permettere al docente del concorso straordinario di svolgere l'anno di prova, che comprende almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 10 settembre 2022) Supplenze anno scolastico 2022/23: alcuni docenti saranno contattati da graduatorie di istituto per un contrattosuper ile che una volta conclusa la procedura sarà assegnato al vincitore. Ladi rescissione è prevista dal CCNL 2018. La data ultima non è ipotizzabile al 100%, ma l'indicazione è quella di permettere al docente deldi svolgere l'anno di prova, che comprende almeno 180 giorni di servizio, di cui almeno 120 di attività didattica. L'articolo .

