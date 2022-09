Superbike | risultati Superpole GP Francia 2022 | Rea in pole | 2° Razgatl?o?lu con lo stesso tempo! 4° Bautista

(Di sabato 10 settembre 2022) Qualifiche spettacolari a Magny-Cours (), settima tappa del Mondialedi. Laha sorriso al nord-irlandese Jonathan Rea che con la Kawasaki ha ottenuto il crono di 1:36.124, precedendo il campione del mondo in carica, Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha), e il britannico Scott Redding (BMW) di 0.109. Per Johnny si tratta della quarta p.1 in stagione e della n.39 in carriera. Da sottolineare che il turco sulla R1 abbia ottenuto lotempo di Rea, ma partirà in gara-1 (oggi alle 14.00) in seconda posizione dal momento che l’alfiere della Verdona aveva nella sua sequenza di giri un riferimento cronometrico migliore. In seconda fila ci sarà l’attuale leader della classifica generale, Alvaro: lo spagnolo della Ducati Panigale V4R si è ...

Il tipico maltempo di Magny - Cours ha contraddistinto le prove libere della, che con il round di Francia inizia la seconda parte di campionato. Dopo pochi minuti di asciutto in FP1, inutili per trarre indicazioni, la pioggia l'ha fatta da padrona e ha premiato i ...A cinque settimane dello stop estivo, laè tornata quest'oggi in pista a Magny - Cours per le prime due sessioni di prove libere ... WSBK - Magny - Cours, PL2:Bautista non sa cosa aspettarsi dal weekend Superbike in Francia, ma Rea sul bagnato vola e sull'asciutto anche Razgatlioglu può batterlo.Sempre con il futuro aperto, la partenza di Remy Gardner dalla MotoGP è quasi assicurata, con solo due posti disponibili. Ora la Yamaha sembra entrare in scena per conquistare l'attuale campione del m ...