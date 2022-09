Superbike | risultati gara-1 GP Francia 2022 | Alvaro Bautista trionfa | 3° Bassani Cadono Rea e Razgatl?o?lu

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Quando meno te l’aspetti… A Magny-Cours (), sede del settimo round del Mondialedi, lo spagnolosi è preso una vittoria non prevista alla vigilia in-1. L’iberico della Ducati è riuscito a imporsi con 4.079 di margine sul britannico Scott Redding (BMW) e 6.751 su uno splendido Axel(Ducati). Una manche che si è decisa nelle prime fasi quando i principali rivali per il titolo dihanno fatto una sorta di harakiri: a 19 tornate dalla fine, infatti, sono incappati in un errore il nord-irlandese Jonathan Rea (Kawasaki) e il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha). Johnny ha perso l’anteriore della sua Verdona, percorrendo la chicane prima del rettilineo davanti ai box, mentre il campione del mondo in ...